О нас

Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву

Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан в ходе отдельного визита президента Масуда Пезешкиана в Москву.
В регионе
18 октября 2024 г. 13:42
Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан в ходе отдельного визита президента Масуда Пезешкиана в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

"Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi