Договор о партнерстве Ирана и РФ подпишут в ходе визита Пезешкиана в Москву

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан в ходе отдельного визита президента Масуда Пезешкиана в Москву.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана будет подписан в ходе отдельного визита президента Масуда Пезешкиана в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

"Это соглашение было готово к подписанию в Казани [во время саммита БРИКС 22-24 октября], но президенты двух стран договорились на встрече в Ашхабаде, что оно будет заключено в ходе двусторонних визитов. В связи с этим Путин пригласил Пезешкиана посетить Москву", - сказал он.