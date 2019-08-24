Додон: Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям

Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям. За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал президент Модавии.
По его словам, в ближайшее время состоится визит в Россию премьер-министра республики, он намечен на сентябрь.
Он также отметил, что сначала в Россию приедет министр иностранных дел Молдовы, затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров.
Tural AsadiАвтор новости