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Додон: Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям

​Додон: Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по в
© Report/ Elchin Murad

Кишинев возобновляет стратегическое партнерство с Москвой по всем направлениям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям. За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов", - сказал президент Модавии.

По его словам, в ближайшее время состоится визит в Россию премьер-министра республики, он намечен на сентябрь. 

Он также отметил, что сначала в Россию приедет министр иностранных дел Молдовы, затем состоится заседание межправкомиссии на уровне премьер-министров. 

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