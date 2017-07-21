Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Дочь политика Бориса Немцова просит отменить приговор по делу об убийстве ее отца и переквалифицировать дело на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила ее адвокат Ольга Михайлова.

"Мы категорически не согласны с квалификацией преступления. Действия осужденных необходимо квалифицировать по статье 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь общественного или политического деятеля")", - сказала Михайлова.

В жалобе адвокат просит отменить приговор и направить дело прокурору для переквалификации.

13 июля суд приговорил Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве политика, к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме него, по делу проходят Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет.

Немцова застрелили в центре столицы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей за убийство, он объявлен в международный розыск. Киллером следствие и суд сочли Дадаева.