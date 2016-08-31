Дочь Ислама Каримова поздравила соотечественников с Днем независимости Узбекистана

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола в канун Дня независимости, который отмечается в Узбекистане 1 сентября, поздравила жителей республики с праздником, сообщает Report cо ссылкой на Казинформ.

"От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем Независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия! ..Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас", - написала Л. Каримова на своей странице в Instagram.

Напомним, президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации. Он был госпитализирован утром 27 августа по причине кровоизлияния в мозг.