Дочь Кадырова займет пост вице-премьера Чечни

Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров поддержал решение о назначении своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост вице-премьера Чечни.

Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров поддержал решение о назначении своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост вице-премьера Чечни.

Как передает Report , об этом глава республики написал в своем Телеграм.

В ходе расширенного совещания правительства премьер-министр Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на пост заместителя председателя правительства по социальному блоку.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы. Муса Дадаев (бывший вице-премьер - ред.) также зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении", - написал Р.Кадыров.

Напомним, что ранее Айшат Кадырова в 22-летнем возрасте была назначена министром культуры республики.