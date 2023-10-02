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Дочь Кадырова займет пост вице-премьера Чечни

Дочь Кадырова займет пост вице-премьера Чечни Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров поддержал решение о назначении своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост вице-премьера Чечни.
В регионе
2 октября 2023 г. 23:44
Дочь Кадырова займет пост вице-премьера Чечни

Глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров поддержал решение о назначении своей 25-летней дочери Айшат Кадыровой на пост вице-премьера Чечни.

Как передает Report, об этом глава республики написал в своем Телеграм.

В ходе расширенного совещания правительства премьер-министр Муслим Хучиев предложил назначить Айшат Кадырову на пост заместителя председателя правительства по социальному блоку.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы. Муса Дадаев (бывший вице-премьер - ред.) также зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении", - написал Р.Кадыров.

Напомним, что ранее Айшат Кадырова в 22-летнем возрасте была назначена министром культуры республики.

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Версия на азербайджанском языке Kadırovun 25 yaşlı qızı Çeçenistanın Baş nazirinin müavini olacaq

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