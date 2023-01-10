Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за призывы к акциям протеста

Бывший депутат иранского меджлиса (парламента) и видный борец за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани приговорена в понедельник к пяти годам тюрьмы за призывы к антиправительственным выступлениям.

Бывший депутат иранского меджлиса (парламента) и видный борец за права женщин Фаэзе Хашеми-Рафсанджани приговорена в понедельник к пяти годам тюрьмы за призывы к антиправительственным выступлениям.

Как передает Report, об этом сообщила новостному порталу Fars Haber ее адвокат Нида Шамс.

По ее словам, дочь экс-президента исламской республики Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (1934-2017) была арестована 27 сентября и заключена в тюрьму Эвин. "Мой клиент приговорен судом первой инстанции к пяти годам лишения свободы за подстрекательство жителей к демонстрациям, - сказала Шамс. - Мы постараемся обжаловать это решение в установленный законом срок". Иранское правосудие также обвинило 60-летнюю активистку в "сговоре против безопасности страны и пропаганде против существующей системы правления".

Хашеми-Рафсанджани в прошлом несколько раз была осуждена за участие в незаконных собраниях. В 2009 году ей было запрещено заниматься политической и культурно-просветительской деятельностью в течение пяти лет. В 2011 году активистка попала в тюрьму за выступление на митинге в поддержку лидера реформаторского движения Мир Хосейна Мусави. В 2017 году она была снова приговорена к шестимесячному тюремному заключению за обнародование данных, порочащих государственных деятелей Ирана.

В марте активистке был вынесен приговор, согласно которому она должна была лишиться свободы на 15 месяцев. В качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили вести какую-либо деятельность в социальных сетях в течение двух лет.