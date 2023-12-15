Дочь экс-главы полиции Армении амнистировали после возмещения ущерба государству

Дочь экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна – Юлия Гаспарян – амнистирована.

Дочь экс-начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна – Юлия Гаспарян – амнистирована.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Гаспарян признала вину и компенсировала причиненный государству ущерб в размере более 20 тыс. долларов. После этого суд прекратил уголовное преследование в ее отношении, применив амнистию.

Согласно материалам дела, Юлия Гаспарян с помощью отца и бывшего командующего войсками полиции Левона Ераносяна в разные годы назначалась на различные должности в ведомстве. Однако на протяжении трех лет она не выходила на работу, не исполняла своих служебных обязанностей. Более того, ей было присвоено звание подполковника.

В общей сложности за три года дочери Гаспаряна в качестве зарплаты, премий, отпускных было выплачено 8,8 млн драмов (22 тыс. долларов). Она получила эту сумму и обналичила.

Напомним, в 2011-2018 годы Владимир Гаспарян занимал должность начальника полиции, а Левон Ераносян в 2012-2018 годы был командующим войсками полиции и заместителем начальника полиции.