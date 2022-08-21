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Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле

Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате водитель погибла.
В регионе
21 августа 2022 г. 02:49
Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате водитель погиб.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

"В районе поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. Женщина-водитель, которая находилась в машине, погибла", - сказал собеседник.

На месте работают оперативные службы и правоохранители, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья.

Лидер Международного евразийского движения, философ А.Дугин приехал на место взрыва автомобиля, в котором находилась его дочь, главред United World International Дарья Дугина. Видео с места происшествия на Можайском шоссе публикует Mash.

На кадрах видно, как Дугин держится за голову, он шокирован произошедшим.

Очевидцы выложили в соцсетях видео, на которых внедорожник Land Cruiser Prado горит на обочине, а по дороге разнесены обломки.

По информации Mash, Александр Дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент пересел в другую машину, об этом изданию рассказал скрипач Петр Лундстрем.

Дугины возвращались с семейного фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово, куда были приглашены в качестве почетных гостей.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Duqinin qızı avtomobilinin partlaması nəticəsində ölüb - FOTO

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