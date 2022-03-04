Добровольцам Чехии разрешили воевать на стороне Украины

Гражданам Чехии, имеющим намерение поехать в Украину воевать против российских оккупантов, не грозит уголовное преследование в их стране.

Гражданам Чехии, имеющим намерение поехать в Украину воевать против российских оккупантов, не грозит уголовное преследование в их стране.

Об этом в Twitter сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала.

"На встрече с президентом Милошем Земаном мы договорились, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания", – отметил он.

Отметим, что за военную службу в вооруженных силах другой страны, согласно действующему законодательству Чехии, гражданам грозит пять лет заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта сообщил, что в Украину из 16 стран мира едут добровольцы чтобы помочь в войне против российских оккупантов.