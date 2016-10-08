Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ До конца ноября еще 100 сирийских армян переедут в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, об этом заявила глава благотворительной общественной организации "Алеппо" Ани Балхян.

По ее словам, организация за это время получила 600 прошений от сирийских армян с пожеланием переехать в Армению, для 100 из них уже нашлась необходимая сумма.

Она отметила, что в скором времени им будет выдана виза от консульства Армении в Алеппо.