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    До конца ноября еще 100 сирийских армян переедут в Армению

    В скором времени им будет выдана виза от консульства Армении в Алеппо

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ До конца ноября еще 100 сирийских армян переедут в Армению.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tert.am, об этом заявила глава благотворительной общественной организации "Алеппо" Ани Балхян.

    По ее словам, организация за это время получила 600 прошений от сирийских армян с пожеланием переехать в Армению, для 100 из них уже нашлась необходимая сумма.

    Она отметила, что в скором времени им будет выдана виза от консульства Армении в Алеппо. 

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