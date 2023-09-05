До 50 рейсов задерживались в московских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА

В Москве задерживаются до 50 рейсов на вылет и прилет, а еще 6 рейсов были отменены, предположительно из-за угрозы атаки БПЛА.

В Москве задерживались до 50 рейсов на вылет и прилет, а еще 6 рейсов были отменены, предположительно из-за угрозы атаки БПЛА.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В аэропорту Домодедово задержаны 6 рейсов, а два рейса были отменены по состоянию на 05:45 (06:45 по бакинскому времени). Во Внуково задерживаются 17 рейсов, а один рейс отменен. В аэропорту Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском были отменены три рейса.

По состоянию на 07:40, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь принимают и отправляют самолеты после временного закрытия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Московской, Калужской и Тверской областях.