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До 50 рейсов задерживались в московских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА

До 50 рейсов задерживались в московских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА В Москве задерживаются до 50 рейсов на вылет и прилет, а еще 6 рейсов были отменены, предположительно из-за угрозы атаки БПЛА.
В регионе
5 сентября 2023 г. 07:51
До 50 рейсов задерживались в московских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА

В Москве задерживались до 50 рейсов на вылет и прилет, а еще 6 рейсов были отменены, предположительно из-за угрозы атаки БПЛА.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В аэропорту Домодедово задержаны 6 рейсов, а два рейса были отменены по состоянию на 05:45 (06:45 по бакинскому времени). Во Внуково задерживаются 17 рейсов, а один рейс отменен. В аэропорту Шереметьево задержаны 23 рейса. В Жуковском были отменены три рейса.

По состоянию на 07:40, московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково вновь принимают и отправляют самолеты после временного закрытия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Московской, Калужской и Тверской областях.

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Версия на азербайджанском языке PUA hücumu ilə əlaqədar Moskvanın hava limanlarında 50-yə yaxın reys yubanıb

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