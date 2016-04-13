​Дни мусульманской культуры пройдут в Санкт-Петербурге

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Череда мероприятий, направленных на ознакомление с культурой ислама, впервые пройдет с 27 апреля по 6 мая в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Совета муфтиев России (СМР).

"Дни Мусульманской культуры пройдут в рамках инициированной президентом РФ "Концепции по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама". Санкт-Петербург, как историческая кузница российского востоковедения, примет это мероприятие у себя. Еще никогда в своей 300-летней истории Петербург не уделял столь пристального внимания исламу", - говорится в сообщении.

Мероприятия организованы Духовным управлением мусульман России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, Государственным Эрмитажем, Российской академией наук, Московским исламским институтом и Международным университетом "Аль-Мустафа" (Иран). Акция состоится при поддержке минобрнауки России и Межрелигиозного совета России.

Состоится ряд выставок, конференций, конкурсов знатоков Корана. Также будет показан фильм режиссера Маджида Маджиди "Мухаммад - посланник Всевышнего" - самый дорогой фильм в истории иранского кинематографа.