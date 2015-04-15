В Москве пройдут Дни Анкары

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В 2016 году в Анкаре пройдут Дни Москвы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с главой Анкары Мелихом Гекчек.

По информации, С.Собянин находится в Турции с трехдневным визитом. В этом году связям между Анкарой и Москвой исполняется 50 лет.

"В рамках достигнутого некоторое время назад соглашения, в этом году пройдет мероприятие Дни Анкары в Москве. Надеюсь, что в ответ на это, в 2016 году пройдут Дни Москвы в Анкаре", - сказал С.Собянин.

После переговоров оба официальных лица приняли участие на открытии фотовыставки, посвященной 95-й годовщине турецко-российских дипломатических отношений.