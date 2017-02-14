Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отменил свой визит в Иран.

Как передает Report, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их информации, отмена визита была вызвана разглашением иранской стороной информации о приезде Рогозина.

О визите в Иран «в течение ближайшего месяца» российских вице-премьеров Игоря Шувалова и Дмитрия Рогозина, министра энергетики Александра Новака и других чиновников, иранский посол в Москве Мехди Санаи объявил 12 февраля. Рогозин должен был возглавить делегацию.

Самолет с Рогозиным должен был вылететь в Иран утром 13 февраля, но по «техническим причинам» было принято решение об отмене визита.

«По словам источников "Коммерсанта", поводом для столь резкого шага стало оглашение иранской стороной информации о предстоящем визите господина Рогозина, хотя он изначально просил соблюсти конфиденциальность. Дело в том, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является вице-премьер РФ, стороны рассчитывали обсудить "достаточно деликатные темы", говорит источник " Коммерсанта " в аппарате правительства. В частности, "предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран": "Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями"», - пишет издание.