Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сообщил представитель Кремля журналистам.

"Telegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".