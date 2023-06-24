Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и Министерством обороны РФ.
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"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", - сообщил представитель Кремля журналистам.
"Telegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал голосовое сообщение, в котором он заявил, что силы Минобороны "нанесли удары по нашим тыловым лагерям".