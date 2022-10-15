Дмитрий Медведев раскритиковал Эммануэля Макрона за ложь о Южном Кавказе

Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую.

Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую.

Как передает Report, такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации на своей странице во "ВКонтакте".

"Излюбленный метод европейской политики - валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно", - написал Медведев, напомнив, что французский лидер обвинил Россию в нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами.

"Заявление более чем некорректное. Хамское", - добавил Медведев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже назвал эти слова Макрона извращенными и неприемлемыми. Однако, как считает зампред Совбеза, заявление президента Франции объяснимо "с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности".