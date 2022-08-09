Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил угрозой на последнее заявление эстонского премьер-министра о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.
Об этом Report передает со ссылкой на публикацию Медведева в твиттере.
"Так и хочется ей напомнить другие слова: то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", - написал зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее СМИ передали, что глава эстонского правительства Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира