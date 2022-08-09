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Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии

Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил угрозой на последнее заявление эстонского премьер-министра о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.
В регионе
9 августа 2022 г. 15:40
Дмитрий Медведев пригрозил Эстонии

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил угрозой на последнее заявление эстонского премьер-министра о необходимости прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.

Об этом Report передает со ссылкой на публикацию Медведева в твиттере.

"Так и хочется ей напомнить другие слова: то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", - написал зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее СМИ передали, что глава эстонского правительства Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека", — заявила эстонский премьер.

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