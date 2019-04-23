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Дмитрий Медведев посетит Ереван

Дмитрий Медведев посетит Ереван

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит Ереван на следующей неделе. 

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил  посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Очень скоро мы ожидаем приезда в Армению главы правительства Медведева, который будет принимать участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. В начале следующей недели", - сказал Копыркин.

Что касается возможной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, посол отметил, что встречи двух лидеров достаточно регулярны как в двустороннем формате, так и в рамках общих интеграционных объединений.

Он также отметил, что есть планы по проведению подобных встреч, однако воздержался указать сроки.

В Ереване 29-го апреля пройдет Межправительственный Совет Евразийского экономического союза, в ходе которого в страну приедут премьер-министры всех стран ЕАЭС.

Предыдущие переговоры председателя правительства Российской Федерации с премьер-министром Армении состоялись 25-го января в Москве.

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