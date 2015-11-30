Дмитрий Медведев ответил Ахмету Давутоглу

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Турецкое правительство выступает со странной позиции, нет необходимости ни в одном из их заявлений".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя заявление должностных лиц Турции о том, что "они не попросят извинений".

Премьер-министр отметил, что особые экономические меры против Турции можно расширить до необходимой степени: "Это повлияет на экономику Турции, а не на Россию. Мы будем прагматичными в этом вопросе".

Отметим, что премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что они не попросят извинений за сбитый российский самолет, нарушивший турецкую границу, однако готовы к переговорам на любом уровне.