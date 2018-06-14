Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В России с 2019-го года будет повышен пенсионный возраст.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания Кабмина.

Он отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - сказал премьер-министр.

Отметим, что на сегодняшний день пенсионный возраст в России составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответсвенно.