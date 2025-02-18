Дмитриев: На переговорах в Эр-Рияде не обсуждали тему "Северных потоков"

Возобновление прокачки газа по уцелевшей нитке "Северного потока" пока на обсуждалось в ходе контактов в Эр-Рияде.

Возобновление прокачки газа по уцелевшей нитке "Северного потока" пока на обсуждалось в ходе контактов в Эр-Рияде.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Пока еще это не обсуждалось. Мы находимся только в начале диалога", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, обсуждались ли проекты в области СПГ и поднимался ли вопрос возобновления прокачки газа по уцелевшей трубе "Северного потока 2".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации магистрали, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки трубопровода были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.