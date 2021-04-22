О нас
Report Georgia
Аудио новости

Для проживающих в Грузии азербайджанцев открыт уголок США

Для проживающих в Грузии азербайджанцев открыт уголок США В общественной библиотеке, расположенной в центре Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, открыт уголок США.
В регионе
22 апреля 2021 г. 15:33
Для проживающих в Грузии азербайджанцев открыт уголок США
0 : 00
0 : 00

В общественной библиотеке, расположенной в центре Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, открыт уголок США.

Как передает грузинское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, и.о. мэра Марнеули Заур Табатадзе, член парламента Заур Даргаллы, посол США в Грузии Келли Дегнан и другие официальные лица.

После официальной части мероприятия в садике перед зданием библиотеки как символ дружбы были высажены деревья.

Основным направлением деятельности уголка будет поощрение взаимопонимания и сотрудничества между народами Грузии и США. Посетители смогут повысить знания по английскому языку, получить информацию об образовательных программах в вузах США, получат возможность участвовать в общественных программах на грузинском и английском языках.

В центре можно будет получить информацию об американском обществе и демократических ценностях, использовании современных технологий, ознакомиться с различными книгами и видеоматериалами, реализовать идеи и проекты.

Уголок США будет доступен для лиц любой возрастной группы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоUS Corner opened for Azerbaijanis in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan azərbaycanlıları üçün ABŞ guşəsi açılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах РФ
Шойгу решил завершить внезапную проверку в Южном и Западном военных округах РФ
22 апреля 2021 г. 16:21
Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны
Армения превзошла порог установленного долга в ВВП страны
22 апреля 2021 г. 16:15
Туркменистан избран вице-председателем Европейской экономической комиссии ООН
Туркменистан избран вице-председателем Европейской экономической комиссии ООН
22 апреля 2021 г. 15:47
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
22 апреля 2021 г. 14:12
Сельджук Байрактар объявил о своих новых целях
Сельджук Байрактар объявил о своих новых целях
22 апреля 2021 г. 13:47
Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран
Туркменистан и Азербайджан обсудили укрепление партнёрства между деловыми кругами двух стран
22 апреля 2021 г. 13:13
В Турции объявили трехдневный локдаун
В Турции объявили трехдневный локдаун
22 апреля 2021 г. 11:50
Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру
Президент Туркменистана присвоил звание вице-премьеру
22 апреля 2021 г. 11:21
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 300 тыс.
22 апреля 2021 г. 11:01
Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства в Ереване
Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства в Ереване
22 апреля 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi