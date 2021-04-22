Для проживающих в Грузии азербайджанцев открыт уголок США

В общественной библиотеке, расположенной в центре Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, открыт уголок США.

В общественной библиотеке, расположенной в центре Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, открыт уголок США.

Как передает грузинское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили, и.о. мэра Марнеули Заур Табатадзе, член парламента Заур Даргаллы, посол США в Грузии Келли Дегнан и другие официальные лица.

После официальной части мероприятия в садике перед зданием библиотеки как символ дружбы были высажены деревья.

Основным направлением деятельности уголка будет поощрение взаимопонимания и сотрудничества между народами Грузии и США. Посетители смогут повысить знания по английскому языку, получить информацию об образовательных программах в вузах США, получат возможность участвовать в общественных программах на грузинском и английском языках.

В центре можно будет получить информацию об американском обществе и демократических ценностях, использовании современных технологий, ознакомиться с различными книгами и видеоматериалами, реализовать идеи и проекты.

Уголок США будет доступен для лиц любой возрастной группы.