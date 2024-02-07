Для предотвращения оползней в Грузии появятся десятки гидрометеорологических станций

До конца 2024 года в Грузии появятся десятки гидрометеорологических станций для предотвращения оползней.

До конца 2024 года в Грузии появятся десятки гидрометеорологических станций для предотвращения оползней.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил кандидат на пост главы Минсельхоза Отар Шамугия.

"По всей стране будут действовать 245 наблюдательных гидрометеорологических станций, что улучшит систему раннего оповещения катастроф. Системы будут установлены в местах, особенно уязвимых к наводнениям", – сказал он.

Основная часть станций раннего предупреждения катастроф уже расположена в горах регионов Рача и Сванети, в Самегрело, Самцхе-Джавахети, на побережье Черного моря, в Кахети, Имерети, в горной местности Аджарии и Гурии.

За последние два дня в Грузии жертвами оползня и схода лавины стали 5 человек, спасатели ищут еще шестерых.