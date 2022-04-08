Для мусульманской общины Грузии увеличено госфинансирование

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение об увеличении финансирования религиозных общин страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение об увеличении финансирования религиозных общин страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, в этом году к сумме в 4,5 млн лари (около 1,5 млн долларов) добавлен 1 млн лари.

Средства предназначены для частичной компенсации морального ущерба, нанесенного религиозным общинам в советское время.

При увеличении финансирования религиозных организаций правительство Грузии приняло во внимание количество членов общины, религиозных деятелей и мест поклонения. Решение было принято по согласованию с Государственным агентством Грузии по делам религии. Один миллион лари будет выделен из резервного фонда правительства Грузии.

Председатель Управления мусульман Грузии шейх Гаджи Рамин Игидов приветствовал решение правительства. По его словам, назрела необходимость увеличить финансирование для благоустройства мест поклонения.

Отметим, что 3,5 млн лари из 4,5 млн лари, выделенных для религиозных общин на 2022 год, уже распределены. Из этих средств 2,2 млн лари переданы мусульманской общине страны.