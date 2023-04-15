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Для иностранных компаний введут налог в 10% на продажу бизнеса в России

Для иностранных компаний введут налог в 10% на продажу бизнеса в России Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России будет введен для иностранных компаний.
В регионе
15 апреля 2023 г. 03:06
Для иностранных компаний введут налог в 10% на продажу бизнеса в России

Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России будет введен для иностранных компаний.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Приняли решение о том, что это будет еще и 10% налог на выход иностранцев из России. То есть мы создаем условия для того, чтобы наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса", - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранный бизнес работал в стране.

"И это не раз мы декларировали, и главное, что мы своими действиями это подтверждаем. А именно: если иностранный бизнес продолжает работать, если он продолжает сохранять рабочие места, развивать экономику, производство, мы не препятствуем выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям регулярно рассматривает такие предложения компаний с иностранным участием", - заключил министр.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada xarici şirkətlərə biznesin satışına görə 10% vergi tətbiq ediləcək

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