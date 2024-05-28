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Для граждан Грузии вступил в силу безвизовый режим с Китаем

Для граждан Грузии вступил в силу безвизовый режим с Китаем С 28 мая 2024 года вступило в силу "Соглашение между правительством Грузии и правительством Китайской Народной Республики о двустороннем освобождении от визовых требований для владельцев ординальных паспортов".
В регионе
28 мая 2024 г. 12:04
Для граждан Грузии вступил в силу безвизовый режим с Китаем

С 28 мая 2024 года вступило в силу "Соглашение между правительством Грузии и правительством Китайской Народной Республики о двустороннем освобождении от визовых требований для владельцев ординальных паспортов".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, гражданам Грузии уже с 28 мая будет разрешено въезжать в КНР без визы и находиться там в течение 30 дней после въезда в страну.

Продолжительность безвизовой поездки гражданина Грузии в Китай и нахождение в стране не должно превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Срок безвизового пребывания гражданина Грузии в Китае не подлежит продлению, за исключением гуманитарных целей и форс-мажорных обстоятельств.

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