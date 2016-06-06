Комитет нацбезопасности Казахстана: Велась подготовка к насильственному захвату власти

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Спецслужбы Казахстана подозревают известного в стране предпринимателя, директора пивзавода Тохтара Тулешова, в подготовке государственного переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил представитель пресс-службы Комитета нацбезопасности Казахстана Руслан Карасев.

"Следствие располагает полными данными, что Тулешов ранее вел подготовительную работу, а с прошлого года активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти", - сказал Р.Карасев.

По его словам, директор ТОО "Шымкентпиво" Тулешов планировал дестабилизировать обстановку в стране "путем создания очагов напряженности" и организации акций протеста и массовых беспорядков, "на фоне которых он планировал сформировать так называемое "альтернативное правительство".

Представитель пресс-службы Комитета нацбезопасности также сообщил, что несколько человек, которых спецслужбы Казахстана считают сообщниками Тулешова, задержаны и помещены в СИЗО. В их числе оказались государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев и бывший начальник департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области генерал-майор Хибратулла Доскалиев. Также задержаны бывший заместитель начальника департамента внутренних дел той же области Сакен Айтбеков и командиры двух воинских частей Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев.

Напомним, в воскресенье в Актобе боевики совершили нападения на два оружейных магазина и воинскую часть. В ходе инцидента погибли трое гражданских лиц и трое военнослужащих, ранения получили десять человек.

Сейчас в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции. В городе продолжает действовать "красный", наивысший уровень террористической угрозы.