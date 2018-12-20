Исполнительного директора Общественного радио Армении вынудили уйти в отставку

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян был вынужден уйти в отставку.
Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом он написал в Facebook.
"Они вошли в мой кабинет и потребовали моей отставки...Все это казалось мне таким отвратительным. Им нужна была голова. Моя голова. Мне стало противно. Физически противно. Через несколько часов я написал заявление об отставке", - написал М.Григорян.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости