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    Исполнительного директора Общественного радио Армении вынудили уйти в отставку

    ​Марк Григорян о своей отставке: Мне стало противно. Физически противно

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян был вынужден уйти в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на news.am, об этом он написал в Facebook.

    "Они вошли в мой кабинет и потребовали моей отставки...Все это казалось мне таким отвратительным. Им нужна была голова. Моя голова. Мне стало противно. Физически противно. Через несколько часов я написал заявление об отставке", - написал М.Григорян.

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