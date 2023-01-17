Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом

Для Украины это не было сюрпризом - события, произошедшие 24 февраля, потому что Россия все свои войны начинает с массированных информационных кампаний.

Для Украины это не было сюрпризом - события, произошедшие 24 февраля, потому что Россия все свои войны начинает с массированных информационных кампаний.

Об этом в интервью Report заявил гендиректор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Кто выигрывает в информационной войне между Россией и Украиной - лучше вам сказать, со стороны виднее. Борьба с дезинформацией стала одной из самых важных задач украинских СМИ и общественного сектора с 2014 года. Для нас это не было сюрпризом - события, произошедшие 24 февраля, потому что Россия все свои войны предваряет массированными информационными кампаниями",- сказал он.

По мнению главы УНИАН, то же самое было в Азербайджане, во время событий в Карабахе в 1988 году, еще в советское время. Затем в Приднестровье, где российская пропагандистская машина придумывала фейковые истории о молдавских нацистах, которые якобы убивают русскоязычных жителей этого региона. "Далее мы видели это в Грузии в 2008 году, когда почти весь мир думал, что Грузия действительно напала на своих граждан в Осетии. А в 2014 году они сделали то же самое - провели массированную пропагандистскую обработку своей аудитории в Крыму, стимулируя русское население полуострова предпринимать какие-то действия",- заявил он.

Директор УНИАН отмечает, что Россия рассказывала всему миру, что у нее якобы нет выбора, она вынуждена совершать агрессивные действия, чтобы защищаться.

"С тех пор в Украине появилось несколько сообществ, например Stop fake. Данная организация занимается опровержением фейков, распространенных российской пропагандой. Для нас с 2014 года стало ясно одно: русским в принципе верить нельзя, чтобы не сообщали их официальные органы или масс-медиа. Если они и напишут правду, то случайно ",- заявил он.

Полный текст интервью с гендиректором информационного агентства УНИАН Михаилом Ганницким будет опубликован сегодня.