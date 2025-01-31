Директор Общественного радио Армении запретил своим сотрудникам критиковать власти

Директор Общественного радио Армении Армен Колоян насаждает новые нравы в возглавляемой им структуре. В контракты работников внесен специальный пункт, согласно которому они отныне не вправе делать критические и оскорбительные записи и посты против властей на социальных площадках.
Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".
"В этом году в отделе кадров радио при перезаключении контрактов сотрудников призвали внимательно их прочитать и быть последовательными в том, чтобы их не нарушать, чтобы в дальнейшем не оказаться перед фактом", - пишет издание.
В противном случае им будет грозить выговор, а затем и увольнение.