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Директор Общественного радио Армении запретил своим сотрудникам критиковать власти

Директор Общественного радио Армении запретил своим сотрудникам критиковать власти Директор Общественного радио Армении Армен Колоян насаждает новые нравы в возглавляемой им структуре. В контракты работников внесен специальный пункт, согласно которому они отныне не вправе делать критические и оскорбительные записи и посты против властей
В регионе
31 января 2025 г. 10:27
Директор Общественного радио Армении запретил своим сотрудникам критиковать власти

Директор Общественного радио Армении Армен Колоян насаждает новые нравы в возглавляемой им структуре. В контракты работников внесен специальный пункт, согласно которому они отныне не вправе делать критические и оскорбительные записи и посты против властей на социальных площадках.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

"В этом году в отделе кадров радио при перезаключении контрактов сотрудников призвали внимательно их прочитать и быть последовательными в том, чтобы их не нарушать, чтобы в дальнейшем не оказаться перед фактом", - пишет издание.

В противном случае им будет грозить выговор, а затем и увольнение.

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Версия на азербайджанском языке  Ermənistan İctimai Radiosunun direktoru əməkdaşlarına hakimiyyəti tənqid etməyi qadağan edib

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