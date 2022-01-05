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Директор газоперерабатывающего завода Казахстана задержан из-за поднятия цен

Директор газоперерабатывающего завода Казахстана задержан из-за поднятия цен Директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области Казахстана, где начались протесты из-за роста цен на сырье, задержан. Утверждается, что руководитель поднял цену на газ без причины.
В регионе
5 января 2022 г. 09:40
Директор газоперерабатывающего завода Казахстана задержан из-за поднятия цен

Директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области Казахстана, где начались протесты из-за роста цен на сырье, задержан. Утверждается, что руководитель поднял цену на газ без причины.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Qazaqstan.

Помимо главы ГПЗ, задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Агентство Казахстана по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

Повышение цен на автомобильный газ произошел после того, как в стране были введены расчеты за него по рыночной цене. Подорожание привело к протестам со столкновениями с полицейскими.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda qazı bahalaşdıran zavod direktoru saxlanılıb

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