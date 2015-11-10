Замдиректора ФСБ: В 2015 году на Северном Кавказе нейтрализованы семь бандгрупп, присягнувших ИГ

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В этом году на Северном Кавказе уничтожено семь групп боевиков, присягнувших террористической организации "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель директора ФСБ России, руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Сысоев, выступая на открывшейся в Сочи 7-й региональной конференции Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

По его словам, около 7 тыс. граждан России и других стран СНГ воюют за ИГ.