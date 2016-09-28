Директор ФСБ России: Террористические структуры планируют расширить свою деятельность на Северном Кавказе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Россия получила документально подтвержденные сведения о планах международных террористических организаций расширить свою деятельность в регионе Северного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России, генерал армии Александр Бортников на 41-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов Содружества независимых государств (СНГ) в Баку.

"В последнее время мы получили документально подтвержденные сведения о планах главарей международных террористических организаций, окопавшихся в странах Ближнего Востока, расширить свою террористическую деятельность в Северо-Кавказском регионе и попытаться придать новый импульс местному бандподполью, крупные силы которого нами разобщены и большей частью нейтрализованы", - заявил А.Бортников.

Он отметил, что совместно с иностранными партнерами на территории России была пресечена деятельность пяти ячеек и 54 членов международных террористических организаций, в том числе Исламского государства, "Хатиба имама аль-Бухари" и террористические структуры "Джамаат Ансаруллох".

По его словам, сегодня специальные службы стран СНГ объединяет готовность координировать позиции по широкому кругу региональных и глобальных проблем, стремление и далее наращивать многоплановое практическое сотрудничество в сфере обеспечения безопасности государств-участников СНГ.

"В последние годы особое внимание нами уделялось выработке единых подходов в противодействии идеологии терроризма и экстремизма, планированию и реализации совместных оперативных мероприятий по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности, обеспечению безопасности международных мероприятий и защите информационной сферы. Эти задачи особо актуальны в последнее время, так как текущая геополитическая ситуация, к сожалению, продолжает развиваться по негативному сценарию", - подчеркнул он.

Директор ФСБ отметил, что чрезвычайную обеспокоенность вызывают два крупных очага нестабильности - афганский и ближневосточный, которые находятся в непосредственной близости от границ СНГ, от которых исходят угрозы, связанные с передвижением боевиков-террористов, увеличением контрабанды оружия и наркотиков.