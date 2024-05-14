Директор ФСБ: Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц

В ближайшее время закроем пограничный пункт в Ереванском аэропорту "Звартноц".

В ближайшее время закроем пограничный пункт в ереванском аэропорту "Звартноц".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

В марте этого года Армения направила России официальное письмо о прекращении службы российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц". По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, позиция властей состоит в том, что службу в международном аэропорту должны нести армянские пограничные войска.

На это в МИД РФ заявили, что решение Еревана по поводу "Звартноц" вряд ли отвечает интересам безопасности Армении.