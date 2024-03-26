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Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в "Крокусе"

Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в "Крокусе" Самостоятельно радикалы-исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус Сити Холле", им должны были помочь.
В регионе
26 марта 2024 г. 22:25
Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в Крокусе

Самостоятельно радикалы-исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус Сити Холле", им должны были помочь.

Как передает Report, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают "украинский след".

"Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это", — сказал Александр Бортников.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya FTX direktoru: Radikal islamçılara “Crocus”da terror törətmək üçün kömək ediblər

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