Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в "Крокусе"

Самостоятельно радикалы-исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус Сити Холле", им должны были помочь.

Самостоятельно радикалы-исламисты не смогли бы подготовить теракт в "Крокус Сити Холле", им должны были помочь.

Как передает Report , об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают "украинский след".

"Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это", — сказал Александр Бортников.