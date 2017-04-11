Директор ФСБ: ИГИЛ готовит теракты в России

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ У Федеральной службы безопасности России есть данные о подготовке главарями террористической организации ИГИЛ терактов на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор службы Александр Бортников.

Он отметил, что для предотвращения попыток проникновения террористов нужны дополнительные меры пограничного контроля.

По словам Бортникова, за прошедший год предотвращено 16 терактов в 9 городах России, ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций.

Говоря о недавнем теракте в метро Санкт-Петербурга директор ФСБ подчеркнул, что на данный момент задержаны 8 членов террористических ячеек: 6 - в Санкт-Петербурге, 2 - в Москве.