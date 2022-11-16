Директор Европейского командования США прибыл в Армению

Директор Европейского командования США по вопросам стратегии, планирования и политики генерал-майор Дэниель Ласика прибыл в Армению с двухдневным визитом.

Директор Европейского командования США по вопросам стратегии, планирования и политики генерал-майор Дэниель Ласика прибыл в Армению с двухдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sptunik-Армения, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ереване.

Отмечается, что в Ереване он проведет встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном, главой Генштаба ВС Эдвардом Асряном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном.

Будут обсуждаться армяно-американские отношения в сфере безопасности и вопросы региональной безопасности.