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Директор Европейского командования США прибыл в Армению

Директор Европейского командования США прибыл в Армению Директор Европейского командования США по вопросам стратегии, планирования и политики генерал-майор Дэниель Ласика прибыл в Армению с двухдневным визитом.
В регионе
16 ноября 2022 г. 11:32
Директор Европейского командования США прибыл в Армению

Директор Европейского командования США по вопросам стратегии, планирования и политики генерал-майор Дэниель Ласика прибыл в Армению с двухдневным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Sptunik-Армения, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ереване.

Отмечается, что в Ереване он проведет встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном, главой Генштаба ВС Эдвардом Асряном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном.

Будут обсуждаться армяно-американские отношения в сфере безопасности и вопросы региональной безопасности.

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