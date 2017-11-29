Директор Центра социсследований: Каждая десятая семья в Армении ложится спать голодной

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Порядка 10% семей в Армении сегодня ложатся спать голодными.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор Центра социологических исследований Армении "Социометр", социолог Агарон Адибекян.

"По данным наших исследований, проводимых в Армении на протяжении всего года, порядка 10% семей ложатся спать голодными. Безусловно, ожидаемые в новогодний период подорожания только усугубят эту ситуацию. В целом, ситуация с бедностью в стране только ухудшится", - заявил Адибекян.

Согласно официальной статистике, по последним данным, уровень бедности в Армении за 2015 год составил 29,8%. Общее количество бедных людей в Армении составило 900 тысяч человек, 310 тысяч из которых - очень бедные, а крайне бедные - 60 тыс. человек. К категории бедных в 2015 году причислены около 19,4% населения страны, 8,4% - очень бедные и 2% - крайне бедные.

Вместе с тем социолог отметил, что спецификой армянской действительности является то, что у граждан нет возможности, сохраняя тот же рацион питания, сокращать свои расходы по другим статьям.

"В Европе семья в среднем тратит 23% своего заработка на еду, в России - чуть более 30%, в Армении же - более 50%. И если в Европе и России люди могут сократить другие статьи расходов и питаться так же, как и раньше, то в Армении это невозможно", - заявил Адибекян.