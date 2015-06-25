Директор БДИПЧ призвал власти Армении уважать право на свободу мирных собраний

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Михаэль Георг Линк призвал власти Армении уважать право на свободу мирных собраний тех, кто принимает участие в мирной акции протеста в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ.

"Армения, как и все государства-участники ОБСЕ, взяла на себя обязательство защищать и поощрять основные свободы мирных собраний, и сейчас должна в полной мере уважать права протестующих в Ереване", - заявил директор БДИПЧ, добавив, что сообщения об использовании водометов и задержании сотни демонстрантов вызывают серьезное беспокойство.

Все заявления о чрезмерном применении силы или необоснованных или повальных задержаний должны быть беспристрастно, тщательно и оперативно расследованы, чтобы привлечь виновных к ответственности, заключил Линк.

Напомним, что утром 23 июня полиция Армении водометами разогнала сидячий пикет против подорожания электроэнергии на проезжей части проспекта Баграмяна в центре Еревана. Были задержаны 237 участников акции. Среди них были журналисты и фоторепортеры. Вечером того же дня акция протеста возобновилась и до сих пор продолжается.