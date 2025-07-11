В Армении арестован директор сети "Ташир Пицца"

Директор армянской сети "Ташир Пицца" арестован на месяц

В Армении арестован директор сети пиццерий "Ташир Пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в отношении Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу сроком на 1 месяц.

Напомним, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сразу после этого власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы.