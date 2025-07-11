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В Армении арестован директор сети "Ташир Пицца"

В Армении арестован директор сети "Ташир Пицца" Директор армянской сети "Ташир Пицца" арестован на месяц
В регионе
11 июля 2025 г. 10:01
В Армении арестован директор сети Ташир Пицца

В Армении арестован директор сети пиццерий "Ташир Пицца", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в отношении Вагинака Казаряна в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу сроком на 1 месяц.

Напомним, что владелец ГК "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сразу после этого власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент принял соответствующие законы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda "Taşir Pizza" şəbəkəsinin direktoru həbs edilib

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