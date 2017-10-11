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    Дипмиссия США в России может быть сокращена еще больше

    МИД: Москва имеет полное право снизить численность американских дипломатов до числа сотрудников российского постпредства в США© РИА Новости / Максим Блинов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Москва может сократить число работников дипломатической миссии США в России до 300 человек и ниже в ответ на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США.

    Как сообщает Report, об этом в этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенков.

    "Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России", - сказал российский дипломат.

    Он заверил, что в Москве "не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств".

    Напомним, что в начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, после этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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