Дипмиссия США в России может быть сокращена еще больше

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Москва может сократить число работников дипломатической миссии США в России до 300 человек и ниже в ответ на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США.

Как сообщает Report, об этом в этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенков.

"Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают. Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России", - сказал российский дипломат.

Он заверил, что в Москве "не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств".

Напомним, что в начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, после этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.