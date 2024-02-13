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Дипмиссия РФ попросила властей ФРГ запретить акции у посольства в день выборов

Дипмиссия РФ попросила властей ФРГ запретить акции у посольства в день выборов Российская дипмиссия в Германии пока не получила согласование от местных властей на проведение голосования по выборам президента России на избирательных участках, которые должны открыться в Берлине и Бонне.
В регионе
13 февраля 2024 г. 13:16
Дипмиссия РФ попросила властей ФРГ запретить акции у посольства в день выборов

Российская дипмиссия в Германии пока не получила согласование от местных властей на проведение голосования по выборам президента России на избирательных участках, которые должны открыться в Берлине и Бонне.

Как передает Report Об этом РБК заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

"Официально обратились к властям ФРГ с просьбой согласовать проведение голосования на избирательных участках, которые планируем развернуть на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне. Ответ ожидаем", - сказал он.

Если соответствующее разрешение будет получено, то голосование пройдет 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени).

"Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной. Исключать вероятность провокаций и иных эксцессов трудно. Знаем, что готовятся митинги антироссийского характера. Поставили перед германскими властями вопрос о принятии исчерпывающих мер безопасности. Настаиваем на запрете проведения массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям", - заявил Нечаев.

Для усиления безопасности в день выборов дипмиссия также планирует значительно усилить контроль на входе в российские загранучреждения и привлечь частные охранные предприятия.

По словам посла, ситуация, связанная с организацией избирательного процесса, в текущем году осложняется не только "нагнетанием в ФРГ антироссийских настроений", но и решением германских властей закрыть четыре из пяти российских генконсульств (в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне).

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Версия на английском языке Russian diplomatic mission asks German authorities to ban rallies near embassy on election day

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