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Дипломаты России и Турции обсудили взаимодействие в ОЧЭС, G20 и ВТО

Дипломаты России и Турции обсудили взаимодействие в ОЧЭС, G20 и ВТО Замглавы МИД России Александр Панкин обсудил со своим турецким коллегой Фаруком Каймакджи задачи и возможности взаимодействия России и Турции в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Группе двадцати (G20) и ВТО.
В регионе
4 февраля 2022 г. 20:26
Дипломаты России и Турции обсудили взаимодействие в ОЧЭС, G20 и ВТО

Замглавы МИД России Александр Панкин обсудил со своим турецким коллегой Фаруком Каймакджи задачи и возможности взаимодействия России и Турции в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Группе двадцати (G20) и ВТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Содержательно и откровенно рассмотрен широкий круг актуальных международных проблем с акцентом на укрепление глобального и регионального экономического сотрудничества. Важное внимание было уделено конкретным задачам и возможностям взаимодействия России и Турции в таких ключевых форматах многосторонней дипломатии, как Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Группа двадцати и ВТО", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций была подтверждена обоюдная готовность к тесной совместной работе по инициативе проведения в Стамбуле саммита глав государств и правительств по случаю тридцатилетнего юбилея ОЧЭС летом, а также эффективной реализации программы мероприятий российского председательства в организации в июле - декабре.

Отмети, что замглавы МИД Турции находится с визитом в Москве.

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