Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью

Первая группа российских дипломатов может приехать в генконсульство России в Западном Зангезуре (Сюнике) уже осенью текущего года.

Первая группа российских дипломатов может приехать в генконсульство России в Западном Зангезуре (Сюнике) уже осенью текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Сергей Пальтов на встрече с губернатором области Робертом Гукасяном.

Он заметил, что размещение дипломатов вначале произойдет без открытия полноценного генконсульства, поскольку для этого нужно время и определенные процедуры между МИД РФ и Армении. Тем не менее, по его словам, российская делегация уже посмотрела здание под генконсульство и помещения, где могут разместиться дипломаты.

Дипломат считает, что открытие генконсульства - это больше, чем дипломатическое присутствие. По его оценкам, в области работает порядка тысячи российских граждан, которые нуждаются в консульском обслуживании. И пограничники отмечали важность присутствия консульских сотрудников, функции которых, по заверению Пальтова, будут шире.

"Это очень важный шаг. Присутствие наших дипломатов наравне с пограничниками, военными в Сисиане и Горисе, а также российскими учреждениями - дополнительная страховочная сетка", – отметил он.