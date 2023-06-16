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Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью

Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью Первая группа российских дипломатов может приехать в генконсульство России в Западном Зангезуре (Сюнике) уже осенью текущего года.
В регионе
16 июня 2023 г. 12:25
Дипломаты РФ могут приехать в генконсульство в Западном Зангезуре осенью

Первая группа российских дипломатов может приехать в генконсульство России в Западном Зангезуре (Сюнике) уже осенью текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Сергей Пальтов на встрече с губернатором области Робертом Гукасяном.

Он заметил, что размещение дипломатов вначале произойдет без открытия полноценного генконсульства, поскольку для этого нужно время и определенные процедуры между МИД РФ и Армении. Тем не менее, по его словам, российская делегация уже посмотрела здание под генконсульство и помещения, где могут разместиться дипломаты.

Дипломат считает, что открытие генконсульства - это больше, чем дипломатическое присутствие. По его оценкам, в области работает порядка тысячи российских граждан, которые нуждаются в консульском обслуживании. И пограничники отмечали важность присутствия консульских сотрудников, функции которых, по заверению Пальтова, будут шире.

"Это очень важный шаг. Присутствие наших дипломатов наравне с пограничниками, военными в Сисиане и Горисе, а также российскими учреждениями - дополнительная страховочная сетка", – отметил он.

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Версия на английском языке Russian diplomats may visit Consulate General in Armenia’s Syunik this autumn
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Qərbi Zəngəzurdakı Baş Konsulluğunun diplomatları payızda gələcək

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