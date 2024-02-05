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Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе

Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе Изменения в правительстве Грузии никак не отразятся на населении Грузии и тем более региона Южного Кавказа.
В регионе
5 февраля 2024 г. 15:16
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе

Изменения в правительстве Грузии никак не отразятся на населении Грузии и тем более на регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил бывший посол Грузии в Китае, Монголии и Вьетнаме Мамука Гамкрелидзе.

"Прежде всего, следует сказать, что Бидзина Иванишвили, который ранее объявил о "возвращении в политику", никогда не уходил из нее. Он всегда руководил партией и, соответственно, правительством, не находясь непосредственно у власти. Поэтому эти изменения можно считать только внутрипартийными", - сказал он.

По словам дипломата, в целом политика правительства останется прежней, то же можно сказать и о правящей партии.

"Скорее всего, причиной последних изменений стало это начало усиления и противостояния кланов внутри партии, что в конечном итоге может привести к ослаблению его личной власти. А сейчас он четко продемонстрировал грузинскому избирателю, кто в доме "хозяин", и что осенью он будет голосовать не за премьер-министра или кого-то еще, а за него лично", - добавил Гамкрелидзе.

В свою очередь, декан бизнес школы Свободного университета Тбилиси Гига Бединеишвили отметил, что личность премьер-министра имеет второстепенное значение, поскольку все стратегические вопросы решаются Иванишвили единолично.

"Что касается его возвращения в политику, то это тоже вопрос академический. На самом деле ухода никогда не было. То, что он формально "вернулся", мало что меняет", - считает Бединеишвили.

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Версия на английском языке Diplomat: Change of government in Georgia won’t affect policy in South Caucasus

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