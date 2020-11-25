Диаспорские организации требуют отставки Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении 16 ноября призвал провести внеочередные выборы в парламент

Более 20 диаспорских организаций требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом заявили в отделе по связям с общественностью партии "Дашнакцутюн".

Среди них северные и южные иранские отделения центрального комитета партии "Дашнакцутюн", армянский нацкомитет в Сирии, национальная структура в Кувейте, ливанский молодежный союз, кроме того, у дашнаков имеются комитеты в различных странах.

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении 16 ноября призвал провести внеочередные выборы в парламент. Оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки Никола Пашиняна.