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Диаспорские организации требуют отставки Пашиняна

Диаспорские организации требуют отставки Пашиняна Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении 16 ноября призвал провести внеочередные выборы в парламент
В регионе
25 ноября 2020 г. 14:51
Диаспорские организации требуют отставки Пашиняна
Никол Пашинян
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Более 20 диаспорских организаций требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом заявили в отделе по связям с общественностью партии "Дашнакцутюн".

Среди них северные и южные иранские отделения центрального комитета партии "Дашнакцутюн", армянский нацкомитет в Сирии, национальная структура в Кувейте, ливанский молодежный союз, кроме того, у дашнаков имеются комитеты в различных странах.

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении 16 ноября призвал провести внеочередные выборы в парламент. Оппозиция проводит в Ереване акции с требованием отставки Никола Пашиняна.

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Версия на английском языке Diaspora organizations demand Pashinyan's resignation
Версия на азербайджанском языке Diaspor təşkilatları Paşinyanın istefasını tələb edir

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