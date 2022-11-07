Диагнозы американских врачей могут стать основанием для освобождения Саакашвили

Медицинские заключения о здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые сделали американские врачи, могут стать основанием для специального указа министра здравоохранения республики для освобождения его из тюрьмы.

Медицинские заключения о здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые сделали американские врачи, могут стать основанием для специального указа министра здравоохранения республики для освобождения его из тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Шалва Хачапуридзе.

"Диагнозы, которые поставили американские врачи, серьезно отличаются от диагнозов грузинских врачей. Они настолько тяжелые, что речь может пойти не о переносе исполнения наказания, а об освобождении. Если мы будем следовать этим диагнозам, то они настолько тяжелые, что предусматривают его освобождение специальным указом министра здравоохранения", - сказал он.

Юрист не стал уточнять, что именно диагностировали американские врачи, которые с августа изучают состояние здоровья Саакашвили. По его словам, на данном этапе они пытаются выяснить, что стало причиной такого состояния политика, так как в день ареста Саакашвили был полностью здоров. На данный момент бывшему президенту, по словам адвоката, уже сложно передвигаться.