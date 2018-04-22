Девять пострадавших в стычках в Ереване остаются в больницах

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Девять демонстрантов, пострадавших в акциях протеста в Ереване, продолжают лечение в больницах города.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе минздрава страны.

"В данный момент в больницах Еревана лечение продолжают девять пострадавших. Семеро из них госпитализированы в воскресенье. Один из пациентов будет выписан в ближайшие часы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что состояние шести человек оценивается как удовлетворительное, трех – средней тяжести.