Девять человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия

В Грузии задержаны девять человек по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В Грузии задержаны девять человек по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД.

Задержания проходили в Тбилиси, Кахетии, Аджарии, Квемо-Картли и Шида-Картли. По итогам личных обысков и обысков в квартирах обвиняемых полиция изъяла 4 пистолета, автомат, патроны и обоймы, ручную гранату, обрез и другое оружие.

Следствие продолжается по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет тюрьмы.