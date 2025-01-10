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Девять человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия

Девять человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия В Грузии задержаны девять человек по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
В регионе
10 января 2025 г. 12:01
Девять человек задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия

В Грузии задержаны девять человек по обвинению в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД.

Задержания проходили в Тбилиси, Кахетии, Аджарии, Квемо-Картли и Шида-Картли. По итогам личных обысков и обысков в квартирах обвиняемых полиция изъяла 4 пистолета, автомат, патроны и обоймы, ручную гранату, обрез и другое оружие.

Следствие продолжается по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии (незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет тюрьмы.

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