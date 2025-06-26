Девять человек пострадали в результате взрыва и пожара на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области произошел взрыв на одном из предприятий Тайыншинского района, в результате чего пострадали девять человек.

В Северо-Казахстанской области произошел взрыв на одном из предприятий Тайыншинского района, в результате чего пострадали девять человек.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Из них восемь человек госпитализированы.

"В 16:17 в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий. По предварительным данным, произошло воспламенение и взрыв двух накопителей предприятия с последующим возгоранием газовоза марки Volvo. На месте происшествия оперативно работали пожарные подразделения, сотрудники полиции и представители экстренных служб", - сообщили в полиции.

Полиция собрала материалы по данному ЧП и передала в отдел по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, отметили в департаменте.

Взрыв произошел 25 июня.